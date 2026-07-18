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FUTEBOL

Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia pelo Monaco com vitória em amistoso

Embora tenha começado com um resultado positivo, Filipe Luís ainda não conta com todos os jogadores do elenco

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Filipe Luís, ex-treinador do FlamengoFilipe Luís, ex-treinador do Flamengo - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O brasileiro Filipe Luís teve o primeiro teste à frente do Monaco na manhã deste sábado (18), diante do modesto Saint-Priest, da quarta divisão nacional. A equipe do ex-Flamengo conseguiu vencer com tranquilidade: 5 a 2. O experiente Paul Pogba também apareceu em campo e entrou no segundo tempo.

Os gols do embate foram anotados pelos experientes Eric Dier e Alexandre Golovin, no primeiro tempo. Na segunda metade, o jovem alemão Paris Brunner anotou outros dois e aumentou a vantagem da equipe monegasca. O último tento foi anotado por um jogador do Sain-Priest, que fez contra a própria meta. O adversário ainda marcou dois gols a favor, aproveitando a falta de entrosamento dos reservas do Monaco.

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"Foi um bom teste. Acho que os amistosos sempre nos mostram o caminho a seguir, servem como guia para identificar os pontos específicos e os aspectos mais importantes. A prioridade é corrigir o que precisa ser corrigido, treinar mais, sem deixar de lado os pontos positivos observados hoje", disse o brasileiro após o amistoso.

Embora tenha começado com um resultado positivo, Filipe Luís ainda não conta com todos os jogadores do elenco. Jordan Teze, Ansu Mati, Minamino, Stanis Idumbo, Salisu e Vanderson continuam se recuperando de lesões da última temporada. Por outro lado, o treinador exaltou a presença de Pogba em campo.

"Ele segue o mesmo programa que os outros, tem os mesmos treinos que todos os jogadores. Espero que consiga atingir o mesmo nível de condicionamento físico. Porque com a bola nos pés, já sabemos que ele é muito bom".

No dia 25 de julho, o Monaco tem um amistoso mais desafiador: o Sporting de Lisboa, no Estádio José Alvalade, valendo o Troféu Cinco Violinos 2026. A estreia oficial na temporada acontece apenas no dia 23 de agosto, diante do Le Havre, pela primeira rodada da Ligue 1.

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