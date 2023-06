Ex-Flamengo, Jorge Jesus vai assumir a seleção da Arábia Saudita

A- A+

O treinador português Jorge Jesus está próximo de se tornar o novo técnico da seleção da Arábia Saudita. A informação é do jornal português "O Jogo". O acordo está quase fechado e pode ser selado nesta semana, com a chegada de representantes da federação árabe a Portugal para as reuniões finais. Esta seria a primeira vez de Jorge Jesus no comando de uma seleção. Com isso, ele pode ter chance de realizar o sonho de participar de um Mundial.

Jorge Jesus já conhece o futebol saudita, porque comandou o Al-Hilal na temporada 2018/19 e conquistou uma Supertaça na época. Ele estabeleceu boas relações com os responsáveis do futebol local na época.

A Arábia Saudita tem investido no mercado de transferências e contratado bons jogadores, acompanhando a tendência dos principais clubes do país. Os dirigentes entendem que a chegada de um treinador experiente como Jorge Jesus pode ajudar a seleção a evoluir.

