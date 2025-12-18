A- A+

FUTEBOL Ex-Fluminense, Mario Pineida é o quarto jogador profissional assassinado no Equador em 2025 Lateral-esquerdo do Barcelona de Guayaquil estava acompanhado da esposa, que também foi encontrada morta

O Lateral-esquerdo do Barcelona de Guayaquil, Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado junto de sua esposa em um crime premeditado nesta quarta-feira na cidade de Guayaquil, Equador, de acordo com a imprensa local. Além deles, uma mulher mais velha — possivelmente sua mãe — estaria ferida. Pineida é o quarto atleta profissional morto em 2025 no país.

O jogador equatoriano foi vítima de um ataque armado realizado por pistoleiros, segundo o jornal equatoriano "La Hora". O seu corpo foi encontrado estendido em frente a um açougue e o de sua esposa na rua ao lado.

Segundo o jornal "Ecuavisa" o crime ocorreu horas após o presidente do clube, Antonio Álvarez , ter revelado em uma carta pública que um jogador do Barcelona havia solicitado proteção especial porque "tinha recebido ameaças de morte ", embora não tenha especificado nenhum nome.

A carta de Álvarez tinha como objetivo criticar os jogadores do Barcelona, que nesta manhã decidiram não treinar devido a salários atrasados. Eles afirmaram que o clube devia quatro meses de salário.





Barcelona de Guayaquil lamenta a morte de Mario Pineida — Foto: Reprodução/Instagram/@BarcelonaSC

O Barcelona comunicou a informação e lamentou sua morte: “Esta triste notícia entristeceu profundamente todos nós que fazemos parte da instituição e nos entristece como família do Barcelona”, comunicou o clube.





À exceção do clube brasileiro, ele só atuou em equipes de seu país natal. Pineida passou pelo CD El Nacional, Independiente del Valle e o Panamá SC. Ao todo ele teve 409 jogos, com sete gols e 17 assistências. Pelo tricolor carioca ele atuou em 22 jogos.

O Fluminense também prestou homenagem a Pineida.

"O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022. Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos familiares e amigos", comunicou o clube, no Instagram.

Com um estilo de jogo intenso e temperamento explosivo, o jogador era apelidado de "O Pitbull" no campeonato regional. Ele chegou a atuar pela seleção equatoriana (oito jogos, com uma assistência).

Mortes de jogadores no Equador em 2025

A morte de Pineida é a quarta registrada de um jogador profissional no Equador em 2025.

Em setembro de 2025, o meio-campista Jonathan González, de 31 anos, estava em sua casa na conflituosa região litorânea de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia. Homens em motocicletas atiraram em sua cabeça após ele se recusar a manipular uma partida.

— 'Speedy', como era conhecido, era um rapaz saudável e morreu por causa das apostas — disse à AFP Oswaldo Batallas, funcionário do clube 22 de Julio, da segunda divisão equatoriana, onde González jogava.

Pessoas próximas contam sob anonimato que, nove dias antes do crime, máfias vinculadas às apostas online pediram a González que perdesse uma partida. O jogo terminou empatado.

Maicol Valencia e Leandro Yépez , jogadores do Exapromo Costa, time da Segunda Divisão equatoriana, foram assassinados no mesmo mês.

Um relatório da ONU, que inclui o Equador, alerta sobre a intromissão do crime organizado no futebol e em outros esportes usados para lavar dinheiro e movimentar lucros. Anualmente, são movimentados até US$ 1,7 trilhão (R$ 9 trilhões, na cotação da época) em apostas ilícitas atribuídas a máfias no mundo.

Um relatório preliminar da liga equatoriana detectou manipulações em pelo menos cinco jogos da segunda divisão este ano. Uma das equipes envolvidas é o Chacaritas, ex-clube de Yépez em 2019 e no qual um dirigente declarou que lhe ofereceram US$ 20 mil (quase R$ 107 mil) para perder uma partida.

Em 2024, um vídeo mostra vários jogadores do clube deitados no chão enquanto são ameaçados com pistolas. Segundo a imprensa local, as máfias os extorquiram para perder partidas com apostas.

De acordo com especialistas, as máfias miram equipes da segunda divisão que são presas fáceis devido a seus baixos salários. Em 2023, o então embaixador dos Estados Unidos em Quito, Michael Fitzpatrick, afirmou que os narcotraficantes usam os clubes para lavar dinheiro.

