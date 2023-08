Ex-ginasta Lais Souza revela que sofreu abusos de cuidadores após ficar tetraplégica

A- A+

Durante participação no programa "Café com Mussi" na última segunda-feira (28), do ex-BBB Rodrigo Mussi no youtube, Lais Souza revelou que sofreu abusos de cuidadores desde que ficou tetraplégica.

A ex-ginasta de 34 anos perdeu os movimentos dos braços e pernas enquanto se preparava para as Olimpíadas de Inverno de Sochi 2014.

"Já fui abusada antes, quando tinha quatro anos, e depois do acidente, que foi quando realmente fiquei super vulnerável. Foram abusos inesperados. Eu estava totalmente vulnerável: deitada, dormindo... não estava nem vendo o que estava rolando. E não tenho sensibilidade em 100% do corpo", contou Lais.

"Sinto que está tudo certo e a pessoa se aproveita daquilo. Se eu deitar de barriga, acabou, não sei o que está rolando, porque tenho pouca sensibilidade. São muitos procedimentos que preciso fazer de barriga para a baixo. Isso é só um exemplo", continuou.

Lais Souza comentou que fez denúncia em alguns casos e ficou com medo de sofrer qualquer tipo de represália.

"Simplesmente denunciei. Em alguns casos, me deu medo. Fiquei com medo de a pessoa vir atrás e me matar. Não houve ameaça, só medo e insegurança mesmo. A maioria dos abusos foi quando eu estava quase dormindo. Já aconteceu tanto com homem quanto com mulher. Com homem gay, mulher gay... é uma parada estranha, mas a gente tem que se educar e ver mais essas coisas".

A ex-ginasta trabalha atualmente com palestras e atuando na área das artes plásticas.

Confira a entrevista completa:

