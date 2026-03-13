A- A+

LUTO Ex-goleira com passagem pelo Chelsea morre aos 35 anos após batalha de 11 anos contra tumor cerebral Amy Carr também representou as categorias de base da Inglaterra e, mesmo após o diagnóstico, chegou a correr a Maratona de Dublin para arrecadar dinheiro destinado à pesquisa sobre a doença

A ex-jogadora de futebol Amy Carr, que defendeu clubes como Chelsea FC Women, Arsenal Women e Reading Women, morreu aos 35 anos após uma longa batalha contra um tumor cerebral de alto grau. Ex-goleira das categorias de base da England women's national under-19 football team, Carr lutava contra a doença desde 2015.

Mesmo após o diagnóstico, a ex-atleta manteve uma postura ativa na conscientização sobre tumores cerebrais. Em 2024, participou da Dublin Marathon com o objetivo de arrecadar recursos para pesquisas médicas. Ao todo, conseguiu levantar £28.718, valor destinado a iniciativas de investigação sobre a doença.

Diagnóstico após episódio inesperado

Carr descobriu o tumor após desmaiar ao ver uma aranha, em 2015. O episódio levou a uma ressonância magnética, que revelou uma massa cerebral do tamanho aproximado de uma bola de golfe. Em entrevista à BBC, ela relatou que correu “em círculos frenéticos” pelo quarto ao ver o animal e, nos 18 meses seguintes, voltou a perder a consciência em outras duas ocasiões, desta vez enquanto treinava na academia.

“Eu sabia que não gostava de aranhas, mas desmaiar me pareceu uma reação extrema. Nunca tinha reagido dessa forma a nada antes”, afirmou na ocasião.

Após o diagnóstico, Carr foi submetida a uma craniotomia para remover o máximo possível do tumor. O procedimento a deixou temporariamente sem conseguir andar ou falar durante oito dias. Posteriormente, enfrentou sessões de radioterapia e quimioterapia, além de um longo processo de fisioterapia para recuperar a mobilidade e a fala.

A superação tornou ainda mais simbólica sua participação na maratona anos depois. Ao longo de 11 anos convivendo com a doença, a ex-atleta recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. “Muito triste em saber disso. Que a alma de Amy descanse em paz”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Que triste, tão jovem”.

Carr defendeu a Inglaterra 16 vezes nas seleções de base, até a categoria sub-19. Uma cerimônia em sua memória está marcada para 23 de março, em Hertfordshire, no Reino Unido. A página criada para arrecadar fundos para pesquisas sobre tumores cerebrais permanece ativa e segue recebendo doações.

