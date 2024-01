A- A+

Handebol Ex-goleira do Português, Renata Arruda é citada à defesa da rodada na Liga Europeia de handebol Pernambucana ajudou na vitória do CS Gloria-ROM, no último sábado (06)

Revelada no Clube Português do Recife, a goleira Renata Arruda, medalha de ouro com o Brasil no Pan-Americano de Lima 2019 e atleta olímpica em Tóquio 2021, foi citada à melhor defesa da 1ª rodada da Liga Europeia de handebol. Representando o CS Gloria 2018-ROM, Renata fez uma defesa dupla, que ajudou na vitória da sua equipe por 26x23, diante do MKS Lublin-POL.

Renata atuou durante boa parte do jogo diante das polonesas. Em números, dos 34 que foram ao gol, a goleira conseguiu defender 13, tendo um aproveitamento de defesas de 38,24%. O próximo jogo do CS Gloria no Europeu será no próximo sábado (13), fora de casa, contra o HSG Bensheim-ALE.

