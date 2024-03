A- A+

FURT Ex-goleiro argentino tem medalha de campeão do mundo roubada em Buenos Aires Chave foi furtada enquanto Ubaldo Fillol jantava em restaurante de Buenos Aires

O ex-goleiro Ubaldo Fillol, destaque da seleção da Argentina que foi campeã da Copa do Mundo de 1978, teve seu apartamento invadido e a medalha de ouro que recebeu pelo título roubada.

Fillol, considerado um dos melhores goleiros argentinos da história e decisivo no primeiro mundial da 'Albiceleste', teve primeiro a chave de seu carro furtada enquanto jantava em um restaurante no bairro de Floresta, em Buenos Aires. Ao sair do local, deu falta de seus documentos e das chaves de casa.

Quando chegou em seu apartamento, encontrou com tudo revirado e percebeu que a medalha do título do Mundial de 1978, o mais importante de sua carreira, tinha sido levada.

A polícia confirmou que a porta do apartamento não foi arrombada e iniciou uma investigação por roubo na ausência de moradores.

— É uma dor tremenda, me sinto exposto diante da crescente insegurança que enfrentamos. Também levaram réplicas da camisa da final contra a Holanda, mas o que mais me dói é a medalha —, declarou Fillol ao canal Todo Noticias.

Sobre a investigação em curso, o ex-goleiro disse que "uma pessoa foi vista no vídeo", mas que não conseguiu identificar o ladrão. "Conseguiram meu endereço de dentro do carro", explicou.

Fillol, de 73 anos, foi goleiro do Flamengo entre 1984 e 1985. Além do clube carioca, defendeu Quilmes (1969-1970), Racing (1971-1974), River Plate (1974-1983), Argentinos Juniors (1983) e Atlético de Madrid (1985-1986), antes de se aposentar no Vélez Sarsfield (1989-1990).

