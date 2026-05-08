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JUSTIÇA Ex-goleiro Bruno é preso pela PM na Região dos Lagos do Rio Atleta estava foragido havia dois meses e foi localizado em São Pedro D'Aldeia

O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza foi preso, nesta quinta-feira, pela Polícia Militar do Rio. Ele, que foi condenado pela morte da modelo Eliza Samúdio e estava foragido, foi localizado em São Pedro D'Aldeia, na Região dos Lagos.

A prisão de Bruno foi deita por equipes do 25º BPM (Cabo Frio), após troca de informações entre policiais do serviço de inteligência da unidade e o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. O ex-atleta estava na Rua A, no bairro Porto d' Aldeia.

Bruno foi levado para a 125ª DP (Cabo Frio) para cumprimento de mandado de prisão. Segundo a PM, durante a ação, o acusado não apresentou resistência e colaborou com as equipes. A ocorrência foi posteriormente encaminhada à 127ª DP (Búzios).

O ex-goleiro estava foragido havia dois meses. Ele teve a liberdade condicional revogada em março de 2026 por descumprir regras impostas pela Justiça, incluindo uma viagem não autorizada ao Acre em 15 de fevereiro.

Condenação

Bruno Fernandes foi condenado, em 2013, a 23 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver de Eliza Samudio, sua ex-namorada. Ela estava desaparecida desde junho de 2010. Mãe do filho do goleiro, a jovem foi assassinada em Minas Gerais, mas seu corpo nunca foi encontrado.

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