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LUTO Ex-goleiro do Arsenal, Alex Manninger morre aos 48 anos após carro ser atingido por trem na Áustria Austríaco foi campeão da Premier League e da FA Cup e teve passagem por clubes como Juventus e Liverpool

O ex-goleiro do Arsenal Alex Manninger morreu aos 48 anos após um acidente em Salzburgo, na Áustria, quando seu carro foi atingido por um trem em uma passagem de nível. O caso ocorreu por volta das 08h20 no horário local (07h20 BST).



Equipes de resgate retiraram Manninger do veículo e utilizaram um desfibrilador na tentativa de reanimação, mas ele não resistiu. O ex-jogador estava sozinho no carro no momento do acidente. O maquinista do trem não sofreu ferimentos.

Manninger estava sozinho no momento do acidente. Foto: Reprodução/X/Kronen Zeitung

Manninger teve passagem marcante pelo Arsenal entre 1997 e 2002, período em que disputou 64 partidas e conquistou a Premier League e a FA Cup. Inicialmente reserva de David Seaman, assumiu a titularidade no fim da temporada 1997-98 após uma lesão do titular.

Carreira na Europa e na seleção austríaca

Naquele período, teve atuações de destaque, como na vitória sobre o West Ham nos pênaltis pela sexta rodada da FA Cup e em um triunfo contra o Manchester United em Old Trafford. Em março de 1998, foi eleito jogador do mês da Premier League.

Pela seleção da Áustria, Manninger teve 33 convocações e integrou o elenco que disputou a Euro 2008, realizada no país.

Ao longo da carreira, defendeu 14 clubes europeus. Revelado pelo Red Bull Salzburg, também passou por equipes como Siena, Juventus, Udinese e Augsburg. Em 2016, aos 39 anos, assinou contrato de curto prazo com o Liverpool, mas não chegou a entrar em campo.

O diretor esportivo da Federação Austríaca de Futebol, Peter Schottel, lamentou a morte do ex-goleiro. “Alexander Manninger foi um embaixador extraordinário do futebol austríaco, dentro e fora de campo”, afirmou.

Ele acrescentou: “Seu profissionalismo, compostura e confiabilidade o tornaram uma peça fundamental em seus times e na seleção nacional.”

E concluiu: “Suas conquistas merecem o maior respeito e serão inesquecíveis.”

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