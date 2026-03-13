A- A+

PRESO Ex-goleiro do Porto é preso em operação contra tráfico de drogas em Portugal Polícia apreendeu heroína, cocaína, armas e carros de luxo; Iván Cardoso é apontado como membro-chave da organização

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal prendeu o goleiro Iván Cardoso, ex-jogador do Porto, durante uma operação antidrogas realizada na cidade do Porto. A ação resultou na apreensão de diferentes tipos de drogas, armas e veículos de luxo.

Cardoso, de 22 anos, foi detido junto com outras 16 pessoas suspeitas de integrar uma das maiores redes de tráfico de drogas que atuavam no bairro do Cerco, na zona oriental da cidade. Segundo os investigadores, o ex-atleta é considerado um dos membros importantes da organização criminosa.

Durante a operação, a polícia apreendeu cerca de três quilos de heroína, meio quilo de cocaína, pequenas quantidades de haxixe e anfetaminas, além de um quilo e meio de uma substância usada para rastrear drogas.

De acordo com as autoridades, o grupo tinha como principal função adquirir os entorpecentes e distribuí-los para outros integrantes da rede, responsáveis pela venda nas ruas. A investigação da Divisão de Investigação Criminal da PSP teve início em outubro de 2024 e revelou que a organização mantinha um sistema de segurança próprio para proteger as atividades ilegais.

Segundo a polícia, vigias armados monitoravam a área e estavam preparados para reagir de forma violenta a qualquer tentativa de intervenção, inclusive por parte das forças de segurança.

Iván Cardoso passou pelas categorias de base do Porto e chegou a atuar pela equipe B do clube antes de deixar a instituição em 2023.

