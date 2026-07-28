A- A+

Susto Ex-goleiro do Sport, Caíque França perde casa em incêndio Atleta e família não estavam presentes no local durante o ocorrido

Durante o último final de semana, Caíque França, ex-goleiro do Sport e atualmente no Guarani, passou por um momento delicado. A residência do atleta, em Campinas, foi alvo de um incêndio acidental e ele acabou perdendo diversos objetos de valor sentimental. Ninguém estava presente na hora do acidente.

Em publicação nas redes sociais, o goleiro revelou que o ocorrido começou numa residência vizinha e se espalhou, atingindo a moradia dele. Quase nada sobrou da estrutura da casa e vários objetos pessoais foram perdidos.

Caíque França durante passagem no Sport - Paulo Paiva/SCR

"Nos últimos dias, um incêndio acidental, que começou no vizinho, acabou atingindo a nossa casa e acabou sobrando nada dela. Minhas medalhas, troféus, fotos e DVD's da minha infância. Algo muito triste, mas apenas a agradecer que ningém se machucou", disse Caíque França.

Apesar do momento difícil, Caíque esteve em campo na última segunda-feira (28) e liderou o Guarani na vitória por 3x1 diante da Inter de Limeira, pela 15ª rodada da Série C. O Bugre subiu na tabela e assumiu a vice-liderança da competição.

Veja também