FUTEBOL Ex-goleiro do Tottenham abandona o futebol e inicia nova carreira como fotógrafo e cineasta Alfie Whiteman, de 27 anos, diz ter se cansado da 'vida estereotipada' dos jogadores e busca inspiração na arte e na cultura

O ex-goleiro Alfie Whiteman, que passou mais de uma década no Tottenham, decidiu encerrar a carreira no futebol para seguir um novo caminho: o da fotografia e realização audiovisual. Aos 27 anos, o inglês revelou ter se sentido preso à rotina e à cultura “fechada” do esporte profissional.

— Assinei com o Tottenham aos 10 anos e deixei a escola aos 16. Aos 18, percebi que não era feliz. A vida era ir treinar, estudar e jogar videogames. Parecia que o mundo era só isso — disse ao The Athletic.

Whiteman admitiu que chegou a se enquadrar no perfil do “futebolista estereotipado” — com carros de luxo e acessórios de marca —, mas logo percebeu que queria algo diferente. “O futebol é um ambiente muito restrito. Todos acabam se tornando reflexos uns dos outros”, afirmou.





Durante um empréstimo ao clube sueco Degerfors, começou a se interessar por arte, atuação e fotografia, áreas nas quais passou a investir seu tempo e energia. Em 2020, fez sua única aparição pelo time principal do Tottenham, sob o comando de José Mourinho.

Após deixar o clube em 2024, recusou propostas de times da League One e do Championship, optando por se dedicar integralmente à nova carreira. Hoje, Whiteman trabalha na produtora Somesuch, que atua em Londres e nos Estados Unidos, e já colaborou com marcas como Nike e o rapper Central Cee.

Seu site o descreve como “um artista multidisciplinar que explora a interseção entre cultura, identidade e comunidade”. No próximo ano, ele apresentará uma exposição solo na OOF Gallery, em Londres.

