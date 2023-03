A- A+

Neymar Ex-jogador campeão do Mundo pela França comemora lesão de Neymar: "Insuportável com seus dribles" Christophe Dugarry alegou que a equipe do PSG fica mais equilibrada sem a presença do craque brasileiro

O ex-jogador Christophe Dugarry, que foi campeão mundial com a seleção francesa em 1998, comemorou o fato de Neymar estar fora da temporada pelo PSG. O brasileiro vai passar por uma cirurgia no tornozelo e ficará longe dos gramados por cerca de quatro meses.

Dugarry afirmou que considera Neymar "insuportável com seus dribles" e que a equipe francesa fica mais equilibrada sem o craque brasileiro. O ex-jogador fez os comentários em entrevista à rádio RMC Sports.

"Estou muito feliz pelo PSG que Neymar tenha se lesionado. Acho que é uma chance incrível para Galtier [técnico]. Em algum momento, ele teria que ter coragem de tirar o Neymar, era a única solução", iniciou Dugarry.

"Esse time está muito mais equilibrado com cinco jogadores na defesa, três no meio e a dupla Mbappé e Messi na frente. Não consigo mais ver o Neymar jogar. Acho ele insuportável com seus dribles, com sua atitude. Isso me cansa, não quero mais vê-lo jogar", concluiu.

Neymar se machucou no dia 19 de fevereiro, na partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês. Essa é mais uma ausência do atacante em momentos decisivos do PSG, principalmente em Liga dos Campeões.

Nesta quarta-feira (08), o PSG encara o Bayern pelas oitavas de final da Champions. O clube alemão tem a vantagem do empate após ter vencido por 1 a 0 o jogo de ida, em Paris.

Quem é Christophe Dugarry?

Dugarry foi atacante e esteve presente no elenco do primeiro título mundial da França, em 1998. Ele participou como titular de apenas uma partida, contra a Arábia Saudita, ainda na fase de grupos.

Dugarry marcou um gol na Copa. Saindo do banco de reservas, ele balançou as redes na estreia contra a África do Sul. Outros títulos com a seleção foram a Eurocopa de 2000 e a Copa das Confederações de 2001.

Por clubes, Dugarry jogou no Milan, Barcelona, Olympique de Marselha, Bordeaux e Birmingham City. Ao todo, foram 91 gols em 494 jogos na carreira.

Veja também

