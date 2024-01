A- A+

PRISÃO Ex-jogador Cleiton Xavier é preso no Sertão de Alagoas por dívida de pensão alimentícia No Sport, Cleiton Xavier jogou em 16 partidas da temporada de 2005, chegando a marcar um gol

Ex-jogador de futebol, Cleiton Xavier, de 40 anos, foi preso no Sertão de Alagoas, na tarde desta terça-feira (9), acusado de não pagar a pensão alimentícia a um filho menor de 18 anos.

Ele está detido no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de São José da Tapera, sua cidade natal e onde mora desde que se aposentou dos gramados, em 2018.

O mandado de prisão contra ele foi expedido pela juíza Maysa Cesário Bezerra, da 27ª Vara Cível de Maceió.

Ao todo, a dívida do ex-jogador é de R$ 31,6 mil, referentes aos meses de junho a agosto de 2023. Com isso, ele poderá ficar preso num período de um a três meses.

Em campo, Cleiton Xavier atuava como meia, tendo o Sport como único clube pernambucano que defendeu. Na Ilha do Retiro na temporada de 2005, ele disputou 16 partidas e fez um gol.

Ao longo da sua trajetória, chegou a atuar ao lado de outros dois jogadores conhecidos no Leão: Vágner Love, no Palmeiras, em 2008 e 2009; e Diego Souza, no Metalist (Ucrânia), em 2013 e 2014.

Foi no Palmeiras, aliás, onde teve mais destaque no futebol, chegando a levantar as taças da Copa Brasil e do Campeonato Brasileiro, nos anos de 2015 e 2016, respectivamente.

Veja também

SANTA CRUZ Casa de apostas Esportes da Sorte assume patrocínio máster do Santa Cruz