FUTEBOL Ex-jogador com passagem pela Premier League é condenado a 20 anos de prisão por corrupção Li Tie atuou na Inglaterra pelo Everton e comandou a seleção da China entre 2020 e 2021

Um tribunal chinês confirmou nesta quarta-feira a pena de 20 anos de prisão para Li Tie, ex-treinador da seleção nacional e ex-estrela do futebol, condenado por oferecer e aceitar subornos. O ex-jogador, de 47 anos, atuou na Inglaterra pelo Everton, embora sua carreira como atleta tenha sido prejudicada por lesões. Como treinador, comandou a seleção da China entre 2020 e 2021.

A queda de um dos jogadores chineses mais conhecidos no exterior evidência a extensão da corrupção no futebol chinês, alvo de uma intensa campanha anticorrupção das autoridades nos últimos anos. Em dezembro do ano passado, Li Tie foi condenado a 20 anos de prisão por corrupção.





O Tribunal Popular Superior da província de Hubei (centro da China) informou nesta quarta-feira, em um breve comunicado, que rejeitou o recurso apresentado por Li Tie e decidiu “manter o veredicto inicial”.

No início de 2024, o ex-jogador declarou em um programa da emissora estatal CCTV ter pago o equivalente a cerca de 400 mil euros para assumir o cargo de treinador da seleção. Ele também admitiu ter participado de manipulações de resultados enquanto era técnico.

“Lamento profundamente (...) Algumas práticas, na época, eram comuns no mundo do futebol”, afirmou.

