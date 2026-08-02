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LUTO Ex-jogador da base do São Paulo morre aos 15 anos após ser baleado durante jogo em Maceió Segundo informações publicadas pelo GE, Micael chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos

O jovem Micael Leandro, de 15 anos, que passou pelas categorias de base do São Paulo, morreu após ser baleado durante uma partida amistosa disputada na tarde deste sábado, no bairro do Pontal da Barra, em Maceió. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o adolescente teria sido atingido por engano.

Segundo informações publicadas pelo GE, Micael chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Além dele, outras pessoas também foram atingidas pelos disparos.

Natural de Alagoas, o meia defendeu o São Paulo no primeiro semestre deste ano e fez parte da equipe campeã da Copa Fictor. Após o período no clube paulista, retornou a Maceió e passou a integrar a equipe sub-15 do CSA.

Em nota oficial, o clube alagoano lamentou a morte do atleta e pediu que o caso seja esclarecido pelas autoridades. "O Centro Sportivo Alagoano lamenta profundamente a morte do jovem Micael Leandro, que integrava o sub-15 do Azulão. Prestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Esperamos que as autoridades competentes investiguem o caso para solucionar esse crime tão brutal."

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado Ueslei Lima esteve no local para iniciar os primeiros levantamentos, enquanto equipes da Polícia Civil ouviram testemunhas.

A principal linha de investigação aponta que o ataque pode ter relação com a atuação de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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