Futebol Ex-jogador da Juventus destrói Lamborghini de mais de R$ 1,8 milhão em acidente na Holanda Antigo atacante do Hamburgo e da Juventus perdeu o controle do carro e se envolveu em colisão com outros dois veículos; ninguém ficou ferido

O ex-jogador da seleção holandesa Eljero Elia, de 38 anos, se envolveu em um grave acidente de trânsito na noite do último sábado na Holanda. O choque, que envolveu outros dois carros, ocorreu por volta das 21h45 (horário local), em uma via normalmente tranquila, segundo o próprio ex-atacante.

Em entrevista ao canal Omroep West, Elia relatou o momento do acidente:

— Eu estava dirigindo em um trecho que costuma ser calmo nesse horário. De repente, vi os carros à minha frente frearem. Tentei fazer o mesmo, mas o carro derrapou.

O ex-jogador disse ainda que tentou evitar uma colisão traseira mais grave:

— A única coisa que consegui fazer foi não bater no carro que vinha logo atrás. Só houve danos materiais. Poderia ter sido muito pior.

O impacto, no entanto, deixou o Lamborghini 636, avaliado em cerca de €300 mil (R$ 1,8 milhão), com a dianteira completamente destruída e sem possibilidade de reparo. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Eljero Elia foi internacional pela seleção dos Países Baixos em 30 ocasiões e defendeu clubes como Hamburgo, Juventus, Werder Bremen, Southampton e Feyenoord, antes de se aposentar dos gramados em 2023.

