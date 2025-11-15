A- A+

basquete Ex-jogador da NBA é preso nos EUA acusado de agredir um parente e "impedir respiração" Defesa de Patrick Beverley nega versão e diz que atleta agiu ao encontrar a irmã menor com um homem de 18 anos

O ex-jogador da NBA Patrick Beverley, de 37 anos, foi detido nesta sexta-feira no Texas sob acusação de agressão grave, informou o site TMZ Sports.



Segundo os registros do condado de Fort Bend, o ex-armador foi preso em Richmond por uma alegada agressão contra um membro da família, descrita como “impedir a respiração ou a circulação”, crime classificado como felonia de terceiro grau nos Estados Unidos.

A fiança foi fixada em US$ 40 mil, valor que já teria sido pago pelo ex-atleta, que deve ser libertado ainda neste sábado.

Beverley, que brilhou sobretudo por Houston Rockets e Los Angeles Clippers, passou por diversas franquias ao longo da carreira — entre elas Timberwolves, Lakers, Bulls, 76ers e, mais recentemente, Bucks. Na última temporada, ele atuou em Israel pelo Hapoel Tel Aviv, antes de se retirar das quadras.





Declaração do jogador e versão da defesa

Após a repercussão da prisão, Beverley se manifestou nas redes sociais com uma mensagem curta:

”Por favor, não acreditem em tudo que veem na internet. Espero que esteja tudo bem. LUV”.

A advogada do ex-armador, Letitia Quinones-Hollins, divulgou nota ao TMZ afirmando que Beverley “não tem antecedentes criminais” e negando a versão descrita nos registros iniciais.

— Ele se preocupa profundamente com a irmã mais nova — uma menor de idade. Quando a encontrou em casa, no meio da noite, sozinha com um homem de 18 anos, ficou naturalmente preocupado, como qualquer irmão ficaria. Porém, não acreditamos que o que aconteceu se deu da forma como foi descrito, e esperamos a oportunidade de esclarecer isso em tribunal.

