ESPORTES Ex-jogador da NBA volta a ser preso nos EUA após roubo Delonte West acumulou mais de R$ 86 milhões em salários na liga e enfrenta problemas recorrentes com dependência

Delonte West, ex-jogador da NBA com passagens por Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks, voltou a ser preso nos Estados Unidos, desta vez acusado de roubo e agressão no condado de Fairfax, na Virgínia.

Segundo autoridades locais, a polícia foi acionada após um homem relatar ter sido assaltado e agredido na Richmond Highway, na região de Belle Haven. O suspeito fugiu do local, mas acabou identificado e detido horas depois. West foi acusado de roubo de US$ 23 (cerca de R$ 124) e agressão.

O ex-atleta foi libertado após pagar fiança de US$ 1.000 (R$ 5.380), de acordo com informações divulgadas pelo site TMZ.





Delonte West atuou por oito temporadas na NBA e acumulou ganhos superiores a US$ 16 milhões em salários ao longo da carreira, cerca de R$ 86 milhões na cotação atual. Nos últimos anos, no entanto, tornou-se personagem recorrente de episódios envolvendo dependência química, prisões e situações de vulnerabilidade social.

Em novembro passado, West já havia sido detido após ser encontrado bêbado e inconsciente em via pública. Na ocasião, ele recusou atendimento médico oferecido pela polícia e acabou levado sob custódia “por sua própria segurança”, segundo o relatório oficial.

