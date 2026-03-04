A- A+

Futebol Internacional Ex-jogador da Premier League relata vício em cocaína que abalou carreira e casamento Holandês com 34 jogos pela seleção afirma que dependência química se agravou após lesão no joelho que encerrou trajetória no futebol

Com passagens pela Premier League e 34 convocações pela seleção da Holanda, o ex-lateral-direito Daryl Janmaat revelou como o vício em cocaína impactou sua vida pessoal e profissional.

Em entrevista ao jornal holandês Algemeen Dagblad, o ex-jogador, hoje com 36 anos, afirmou que a dependência química “causou muita miséria” e contribuiu para o fim de seu casamento e da carreira.

— Tenho três filhos que também ouvem e leem coisas. Não posso mencionar todos os detalhes, mas o meu vício em cocaína causou muita miséria — declarou.

Janmaat contou que o ponto de virada ocorreu após uma lesão no joelho. Segundo ele, uma aplicação médica mal executada resultou em infecção na articulação.

— O meu joelho ficou enorme depois de uma injeção que correu mal. A articulação ficou infectada porque usaram a agulha errada. A minha carreira terminou, e eu não consegui lidar com isso — disse.

Sem conseguir retomar o nível físico, Janmaat encerrou a carreira em 2022, aos 32 anos, defendendo o ADO Den Haag, clube onde iniciou a trajetória.

Ele tentou migrar para funções administrativas no futebol holandês, mas afirma que não encontrou suporte.

— Era suposto ter recebido ajuda de todos, mas deixaram-me sozinho. De um momento para o outro, perdi toda a estrutura que tinha tido durante anos como futebolista. Foi difícil.

Segundo o ex-lateral, o vício se intensificou gradualmente nesse período.

— Começas a mentir às pessoas que amas... É terrível, magoei muita gente. Foi a cocaína, nada mais. Não foi álcool. Nunca pensei que pudesse ficar viciado.

Janmaat afirmou que, embora ainda esteja oficialmente casado, já não vive com a esposa. O relacionamento, segundo ele, foi profundamente afetado pela dependência.

