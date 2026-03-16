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LUTO Ex-jogador de futebol morre após queda de avião em região montanhosa da Guatemala Aeronave particular caiu em área de difícil acesso em San Marcos; piloto e ex-atleta Daniel Darío Doherr Pérez está entre as quatro vítimas do acidente

Uma operação de resgate nas montanhas de Esquipulas Palo Gordo, no departamento de San Marcos, na Guatemala, resultou na identificação das quatro pessoas que morreram após a queda de um avião particular no sábado (14). Entre as vítimas está o ex-jogador de futebol Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 anos, que pilotava a aeronave.

O acidente ocorreu quando um avião modelo Cessna 182, de matrícula TG-SCO, caiu em uma área de difícil acesso no cantão de Barrios, na localidade de Villa Hermosa. Segundo a Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC), quatro pessoas estavam a bordo no momento da queda.

Três ocupantes morreram ainda no local do impacto. Doherr Pérez foi retirado da aeronave com vida e levado ao Hospital Nacional de San Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, conforme informou a Associação Nacional de Bombeiros Municipais e Departamentais (ASONBOMD).

Quem eram as vítimas

Além do ex-jogador e piloto, morreram Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 anos, grávida de seis meses e natural da capital guatemalteca; José Carlos Fuentes Orozco, médico de 48 anos residente na vila de Champollap, em San Pedro Sacatepéquez; e Harold Humdrum, de 55 anos, cidadão da Noruega.

De acordo com a ASONBOMD, os corpos foram localizados após moradores da região relatarem ter ouvido um forte estrondo vindo das montanhas. O terreno acidentado e o difícil acesso ao local tornaram a operação de busca e resgate mais complexa.

A aeronave ficou parcialmente destruída com o impacto. Segundo a DGAC, as causas do acidente ainda estão sob investigação. Em relatório preliminar, o órgão informou que as condições meteorológicas na área não eram favoráveis no momento do voo e que o clima pode ter contribuído para a tragédia.

O acidente provocou comoção no departamento de San Marcos, onde equipes de resgate e autoridades locais atuaram na recuperação das vítimas e na remoção dos destroços do avião.

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