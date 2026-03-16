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LUTO

Ex-jogador de futebol morre após queda de avião em região montanhosa da Guatemala

Aeronave particular caiu em área de difícil acesso em San Marcos; piloto e ex-atleta Daniel Darío Doherr Pérez está entre as quatro vítimas do acidente

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Daniel Darío Doherr Pérez, piloto e ex-atletaDaniel Darío Doherr Pérez, piloto e ex-atleta - Foto: Reprodução / Instagram @darofacha16

Uma operação de resgate nas montanhas de Esquipulas Palo Gordo, no departamento de San Marcos, na Guatemala, resultou na identificação das quatro pessoas que morreram após a queda de um avião particular no sábado (14). Entre as vítimas está o ex-jogador de futebol Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 anos, que pilotava a aeronave.

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O acidente ocorreu quando um avião modelo Cessna 182, de matrícula TG-SCO, caiu em uma área de difícil acesso no cantão de Barrios, na localidade de Villa Hermosa. Segundo a Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC), quatro pessoas estavam a bordo no momento da queda.

Três ocupantes morreram ainda no local do impacto. Doherr Pérez foi retirado da aeronave com vida e levado ao Hospital Nacional de San Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, conforme informou a Associação Nacional de Bombeiros Municipais e Departamentais (ASONBOMD).

Quem eram as vítimas
Além do ex-jogador e piloto, morreram Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 anos, grávida de seis meses e natural da capital guatemalteca; José Carlos Fuentes Orozco, médico de 48 anos residente na vila de Champollap, em San Pedro Sacatepéquez; e Harold Humdrum, de 55 anos, cidadão da Noruega.

De acordo com a ASONBOMD, os corpos foram localizados após moradores da região relatarem ter ouvido um forte estrondo vindo das montanhas. O terreno acidentado e o difícil acesso ao local tornaram a operação de busca e resgate mais complexa.

A aeronave ficou parcialmente destruída com o impacto. Segundo a DGAC, as causas do acidente ainda estão sob investigação. Em relatório preliminar, o órgão informou que as condições meteorológicas na área não eram favoráveis no momento do voo e que o clima pode ter contribuído para a tragédia.

O acidente provocou comoção no departamento de San Marcos, onde equipes de resgate e autoridades locais atuaram na recuperação das vítimas e na remoção dos destroços do avião.

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