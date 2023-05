Ex-jogador, dirigente de clube e atletas de outras modalidades: os esportistas na CPI das Apostas

A- A+

Figuras ligadas ao esporte devem assumir postos relevantes na CPI das Apostas Esportivas, prevista para ser iniciada na próxima semana. A Comissão já tem como nomes certos para serem indicados o ex-presidente do Flamengo e deputado Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ) e o ex-jogador de vôlei Maurício (PL-MG). Ex-jogador de futebol profissional, Afonso Hamm (PP-RS) também solicitou a indicação do partido. Favorito para ocupar a relatoria da CPI das Apostas, Felipe Carreras (PSB-PE) foi relator da proposta de Lei Geral do Esporte, em 2022.

Em paralelo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer que a presidência da CPI das Apostas Esportivas seja ocupada por um dos seus principais aliados, o líder do PP na Casa Legislativa, André Fufuca (MA). O posto, entretanto, ainda é pleiteado por André Figueiredo (PDT-CE). Cotado para presidir a CPI dos Atos do dia 8, Fufuca foi barrado desta Comissão pelo próprio Lira, no mês passado, pelo fato de ter o seu nome muito atrelado ao correligionário.

A presidência da CPI das Apostas serviria como alento a Fufuca, além de garantir a Lira a certeza de que a condução seguiria sob as suas rédeas. A Fufuca também interessaria a presidência de outra CPI, a das Americanas, da qual é autor do requerimento.

Ao Globo, Lira confirmou que todas as CPIs abertas serão instaladas na próxima semana. A expectativa é de que o presidente dê andamento a estas comissões a partir da próxima terça-feira (16), data limite para apresentação do relatório final do arcabouço fiscal, um tema caro ao governo.

