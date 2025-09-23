A- A+

Futebol Ex-jogador do Arsenal é colocado em coma induzido após grave lesão em jogo Atacante do Chichester City, de 21 anos, sofreu trauma cerebral durante partida e foi levado de helicóptero a hospital em Londres

O atacante Billy Vigar, ex-jogador da base do Arsenal e atualmente no Chichester City, está em coma induzido após sofrer uma grave lesão cerebral durante partida contra o Wingate & Finchley, pela Isthmian Premier Division, no último fim de semana. O jogador de 21 anos foi atendido em campo, levado de ambulância e, em seguida, transferido de helicóptero para um hospital em Londres.

Segundo comunicado do Chichester City, Vigar sofreu “uma lesão cerebral significativa” e está internado na UTI recebendo tratamento intensivo.

"É muito cedo para dizer qual será o resultado e, mesmo que tudo corra bem, ainda haverá um longo caminho até a recuperação", informou o clube.



De acordo com relatos, a lesão ocorreu nos primeiros 15 minutos da partida, após uma colisão com uma superfície dura do campo, e não em choque com outro jogador. O jogo foi interrompido após o incidente.

Formado na academia do Arsenal, Vigar chegou ao clube londrino aos 14 anos e assinou contrato profissional em 2022. Atuou no time sub-21 e passou por empréstimos no Derby County U21 e no Eastbourne. Em 2024, deixou definitivamente os Gunners e seguiu carreira em clubes do futebol semiprofissional, até chegar ao Chichester City.

