Expectativa Ex-jogador do Barça tenta voltar ao futebol após dois anos fora por infecção bacteriana no joelho Gerard Deulofeu rescindiu contrato com a Udinese, mas sonha em voltar ao clube

O espanhol Gerard Deulofeu, ex-joia do Barcelona e do futebol espanhol, não entra em campo desde 22 de janeiro de 2023. Uma infecção no cartilagem complicou a recuperação de uma lesão no ligamento cruzado da perna direita, afastando-o por mais de dois anos.

"Estou preparando tudo para tentar voltar a jogar. Tudo vai muito devagar. O cartilagem está se curando com calma. Veremos se algum dia posso voltar a jogar, ainda sou jovem", disse à Sky Sports Italia antes da Supercopa da Europa entre PSG e Tottenham, disputada no Bluenergy Stadium, em Údine, nesta quarta-feira (13).

Deulofeu rescindiu seu contrato com a Udinese em janeiro de 2025, em decisão tomada de forma conjunta com o clube. Os longos e imprecisos prazos de recuperação tornaram-se incompatíveis com a rotina de um atleta profissional. Ainda assim, o jogador afirma que mantém laços fortes com a equipe italiana.

"Por sorte, já sei que a família Pozzo me espera. Me permitem desfrutar da alegria de estar com meus companheiros no vestiário, no estádio… Sem dúvida, o futuro passaria pela Udinese. Sou uma pessoa muito emocional e passional. E quando vejo que uma família me espera e me dá esse carinho, não vejo outro lugar para celebrar o retorno", afirmou.

O atacante catalão, de 30 anos, foi peça-chave no time desde que chegou à Udinese, em 2020. Sua via-crúcis começou em novembro de 2022, quando sofreu uma lesão no joelho durante a partida contra o Napoli, no estádio Diego Armando Maradona — equipe pela qual poderia ter assinado no verão europeu daquele ano.

"Infelizmente, depois da cirurgia sofri uma infecção no cartilagem", contou.

Após o Mundial de 2022, Deulofeu voltou a atuar apenas em janeiro de 2023, contra a Sampdoria, entrando no segundo tempo. No entanto, permaneceu apenas 13 minutos em campo antes de ser substituído novamente, após um mau movimento com a perna lesionada. A recaída o obrigou a passar por nova cirurgia.

