A- A+

polêmica Ex-jogador do Cerro Porteño diz que racismo no futebol não existe: "Esporte de homem" Carlos Báez se posicionou após os casos com Luighi, do Palmeiras, na Libertadores sub-20 e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

"Alejandro Domínguez. Você tem a oportunidade, agora mesmo, de frear este tema do racismo e toda essa estupidez. Coisa que no futebol não existe", disse o ex-jogador do Cerro Porteño Carlos Báez nesta quarta-feira.

O paraguaio, por meio de suas redes sociais, se mostrou contrário ao movimento de luta pela igualdade no esporte.

O ex-zagueiro postou um vídeo no Instagram onde declarou suas opiniões sobre o assunto.

Seu posicionamento surge após os recentes casos de racismo envolvendo Luighi, do Palmeiras, na Libertadores sub-20 e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

— Tenho uma mensagem muito importante para você, Alejandro Domínguez. Você tem a oportunidade, agora mesmo, de frear este tema do racismo e toda essa estupidez. Coisa que no futebol não existe” [...] Alejandro, em respeito ao seu pai, sabe por que eu cito o seu pai? Porque seu pai foi um cara que bancou os códigos do futebol, com os condimentos que o futebol tem. A isso que chamam de racismo, e que nós, os esportistas, chamamos no mundo do futebol de cargada (zoeira). Que nós utilizamos no mundo do futebol como um elemento para que psicologicamente o nosso adversário erre um passe, ou que o goleiro perca uma bola ao tentar sair — disse Báez em seu Instagram.

Veja o vídeo:

O clube que o ex-zagueiro defendeu, o Cerro Porteño, foi o envolvido na polêmica do zagueiro do Palmeiras.

Luighi foi vítima de racismo pelos torcedores da equipe paraguaia. A Conmebol decidiu multar a equipe em 50 mil dólares e jogos com portões fechados na Libertadores sub-20.

Veja também