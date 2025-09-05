A- A+

FUTEBOL Ex-jogador do Liverpool revela gafe quando chegou ao clube: "Me apaixonei pela mulher do meu colega" Peter Crouch chegou ao time inglês em 2005 após deixar o Southampton

Recém-contratado pelo Liverpool em 2005, Peter Crouch viveu uma situação curiosa — e um tanto constrangedora — nos primeiros dias na cidade dos Beatles. Hospedado em um hotel enquanto buscava casa, o atacante contou ter se encantado por uma recepcionista do local.

— Ela é linda. Acho que tenho uma hipótese — confidenciou aos colegas durante um treino, segundo o jornal português A Bola.

Jamie Carragher, um dos líderes do elenco, achou que a história deveria ser compartilhada e pediu que Crouch repetisse a confissão diante do grupo. O atacante, então, admitiu que havia passado o dia pensando na funcionária do hotel.





Foi quando veio a revelação: a recepcionista era, na verdade, a esposa do espanhol Xabi Alonso, recém-chegado ao time. O mal-estar, contou Crouch, marcou seu início no clube.

— Admiti que tinha pensado nela o dia todo. Mas depois disseram que aquela recepcionista era a mulher de Xabi Alonso, o meu novo colega de equipe.

Apesar do episódio, o atacante não demorou a encontrar seu verdadeiro amor. Em dezembro de 2005, conheceu a modelo Abbey Clancy em uma discoteca de Liverpool. Eles se casaram em 2011, pouco depois do nascimento do primeiro filho, e hoje são pais de quatro crianças.

Crouch permaneceu três temporadas em Anfield, onde disputou 85 partidas e marcou 22 gols. Após a aposentadoria, construiu carreira como comentarista da Premier League na televisão e no rádio britânico.

