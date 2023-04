A- A+

Futebol Ex-jogador do Náutico, Rafael Oliveira é preso por atrasar pensão O mandado de prisão do atleta foi expedido no dia 31 de março de 2023 pelo Tribunal de Justiça do estado da Paraíba

O atacante Rafael Oliveira, ex-jogador do Náutico, foi preso nesta segunda-feira (17), em Ananindeua/PA, por atraso de pensão alimentícia, segundo informações da Polícia Civil. O centroavante estava no Independente do Tucuruí, disputando o Campeonato Paraense.

No Náutico, Rafael Oliveira atuou entre os anos de 2017 a 2019, marcando três gols em 26 jogos, integrando o elenco campeão da Série C há quatro anos.

O mandado de prisão do atleta foi expedido no dia 31 de março de 2023 pelo Tribunal de Justiça do estado da Paraíba

Veja também

League of Legends LOUD conquista o bicampeonato e representará o Brasil no MSI