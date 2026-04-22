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FUTEBOL Ex-jogador do Real Madrid critica Vini Jr. por pedido de desculpas: "Não deve fazer isso" Atacante foi vaiado no Bernabéu, marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés e fez gesto em direção à torcida após o gol

O ex-jogador Guti criticou o gesto de Vinícius Júnior de pedir desculpas à torcida do Real Madrid após marcar um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu.



Vaiado durante parte da partida, o atacante brasileiro reagiu em campo e, ao comemorar, levou as mãos para cima em direção às arquibancadas, em um gesto interpretado como pedido de desculpas ao público

Vaiado durante parte da partida, o atacante brasileiro respondeu em campo ao balançar as redes e, na comemoração, levou as mãos para cima em direção às arquibancadas, em um gesto de pedido de desculpas ao público.

— Não deve fazer isso. Pode estar bem ou mal, mas ele tenta sempre. Nos últimos jogos, o nível dele tem sido muito bom e um jogador nunca deve pedir perdão pelo seu trabalho — afirmou Guti, em análise na DAZN.





A avaliação do ex-meia é de que o gesto reflete mais o momento da temporada do jogador do que a atuação específica na partida.

— Vinícius é o primeiro que quer ser decisivo. É um pedido de desculpas pela temporada — disse.

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comentou as vaias ao atacante e destacou a reação da torcida ao fim do jogo, quando os aplausos substituíram as críticas.

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