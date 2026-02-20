Ex-jogador é encontrado morto em área de mata na Itália após desaparecer

A- A+

O ex-jogador italiano Christian Jidayi, de 38 anos, foi encontrado morto após ter sido dado como desaparecido. O corpo foi localizado pela polícia em uma área de mata em Lido Adriano, próximo a Ravenna, no norte da Itália. As autoridades investigam as circunstâncias da morte, que até o momento não tiveram a causa oficialmente divulgada.

Jidayi foi considerado desaparecido depois de não comparecer ao trabalho na última terça-feira. Colegas acionaram familiares, que registraram boletim de ocorrência. O corpo foi encontrado por volta da meia-noite do mesmo dia, após rastreamento do telefone celular.

Nascido em Avellino, Jidayi iniciou a trajetória nas categorias de base do Cesena FC em 2005. Dois anos depois, estreou profissionalmente na Série B.





Lateral-direito de perfil regular e disciplinado, passou por clubes como Novara FC, Aurora Pro Patria 1919 e Forlì.

Em 2011-12, integrou o elenco do Novara na Série A — a primeira divisão italiana — após o acesso da equipe. Embora não tenha atuado na campanha, fez parte do grupo que disputou a elite naquela temporada.

Ao todo, acumulou 11 anos como profissional nas ligas italianas.

