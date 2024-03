Ex-jogador francês critica comportamento de Mbappé: 'Atitude deplorável'

A- A+

Campeão do mundo em 1998 e da Eurocopa em 2000 com a camisa da França, o ex-jogador Christophe Dugarry não mediu palavras para criticar Kylian Mbappé. Dugarry, em declarações ao 'RMC Sports', fez uma dura análise do comportamento do atacante durante os últimos dois jogos da França na data Fifa.

Segundo Dugarry, Mbappé 'escolhe os jogos que quer jogar', e que essa atitude não é digna de um capitão da seleção francesa.

- É claro que ele tem o direito de escolher os jogos que quer disputar. O que eu critico não é isso, mas sim a maneira como ele faz essa escolha. Todos os jogadores escolhem seus jogos, eu entendo isso. Mas nem todos são capitães da seleção francesa, nem todos se esforçam para ser o número um. Estamos acostumados a ver um Mbappé que não se esforça, que não recua e que não se preocupa com a parte defensiva. Mas aqui, vimos simplesmente um Mbappé que não quer saber de nada. Quando você está com a braçadeira da seleção francesa, isso é inaceitável - disparou.

Dugarry, que estava no elenco da seleção francesa que conquistou a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000, seguiu criticando Mbappé e destacou que o atacante precisa entender o que é ser capitão da França.

- No mínimo, você precisa ter atitude. Acho que Mbappé não entendeu qual é o papel de capitão: ser exemplar e dar o exemplo. Ter uma atitude tão deplorável nesses dois jogos não é anormal. Isso não muda em nada suas imensas qualidades, mas quando você é capitão, você precisa ser irrepreensível - finalizou.

