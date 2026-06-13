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Futebol Ex-jogador marroquino reconstrói vida no Brasil e aposta em nova surpresa de Marrocos na Copa Nassim Elbahiti "adotou" o churrasco e a pelada dos brasileiros, mas não esconde que torcerá pelos africanos no duelo diante da Seleção pelo Mundial

“Nassim” é um nome de origem árabe, que significa "brisa suave”, remetendo ao conceito de renovação. Cabe bem para a história de um ex-jogador que há três anos escolheu o Brasil para reconstruir a vida após um acidente que mudou o rumo da carreira.

De El Jadida, no Marrocos, para Uberlândia, no Brasil, Nassim Elbahiti se encantou pelo País, mas não tem churrasco ou pelada que tire dele a torcida pelos africanos no duelo deste fim de semana entre marroquinos e brasileiros, em Nova Jersey, às 19h, pelo Grupo C da Copa do Mundo.



Acidente

Até 2017, Nassim era jogador de futebol. Um acidente de carro, porém, fez a carreira do jovem, à época de 20 anos, terminar de forma precoce.

“Fiquei seis meses no hospital, passei por algumas cirurgias e, quando voltei, o contrato com meu antigo clube tinha terminado. Pouco tempo depois veio a pandemia e ficou ainda mais difícil treinar e achar um novo time. Decidi voltar a estudar e virar nutricionista”, contou.

Mesmo com a mudança de rumo profissional, Nassim ainda sentia que faltava algo. Até que veio o convite de um primo que já morava no Brasil há mais de dez anos. “Ele sempre me chamava para morar aqui. Eu estava quase indo para Dubai quando ele me convenceu a passar um tempo em São Paulo. Fiquei um mês lá e depois decidi que não queria mais ir embora”, disse.

Uma oportunidade profissional em uma empresa do setor de alimentos, que tem parceria com um fundo do governo da Arábia Saudita, fez Nassim se mudar para Uberlândia, em Minas Gerais.

“Na época, eu não falava português, mas a empresa tinha muitos estrangeiros e eu conseguia conversar em inglês e francês também. Comecei depois a fazer amizade com os brasileiros, jogar futebol amador, participar de churrascos e ainda conheci minha namorada, que me ajudou a falar português”.



Inspiração

O ex-lateral-esquerdo, que tinha o brasileiro Marcelo, ex-Real Madrid, como inspiração, tem uma página nas redes sociais contando a experiência de um marroquino no Brasil. Já bem ambientado ao país “e com CPF”, como gosta de ressaltar, Nassim está ansioso para o encontro entre brasileiros e marroquinos na Copa.

“O Brasil tem uma camisa pesada, com jogadores famosos. No Marrocos, todo mundo parava para ver Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaká…mais até do que os jogos da própria seleção”, relembrou. Isso até 2022.

“Na Copa passada, a gente achou que ia perder da Bélgica, depois que seríamos eliminados por Espanha e Portugal, mas fomos passando de fase e era uma festa em cada classificação. Depois da campanha do quarto lugar no Catar, nós começamos a ter mais confiança na nossa seleção. Ganhamos do Brasil em 2023 e acredito que podemos fazer o mesmo novamente”, citou.

“Temos vários jogadores que atuam na Europa, como Hakimi (Paris Saint-Germain) e Brahim Diaz (Real Madrid). Acho que Brasil e Marrocos vão se classificar juntos. Mas para se classificar, é importante pelo menos empatar na estreia. Fizemos história na Copa passada, mas podemos fazer ainda mais em 2026”, completou.

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