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FUTEBOL Ex-jogador que disputou Copa do Mundo é preso por roubo a loja de eletrônicos no Equador Ex-atacante Christian Lara, de 45 anos, que disputou mundial de 2006 pela seleção equatoriana, foi detido nesta terça-feira em Quito, capital do país

O ex-jogador equatoriano Cristian Lara, conhecido como “Diablito” ("Pequeno Diabo", em português), foi preso nesta terça-feira em Quito sob acusação de envolvimento em uma tentativa de assalto à mão armada a uma loja de eletrônicos, em um caso que provocou comoção após a divulgação de imagens de sua detenção.

Questionado por O Globo a polícia, a ocorrência foi registrada na manhã de terça, quando cerca de seis homens armados invadiram a loja “Tecnomiga”, no bairro de La Magdalena, ao sul da capital equatoriana. A ação terminou em tiroteio, e os agentes conseguiram impedir o crime, prendendo quatro suspeitos — entre eles Lara — enquanto outros conseguiram fugir.

Durante a operação, foram apreendidas três armas de fogo, incluindo uma espingarda de fabricação caseira, além de munições e aparelhos eletrônicos. O chefe de polícia Pablo Lastra afirmou: “Posso confirmar que detivemos quatro indivíduos que supostamente participaram de uma tentativa de roubo a uma loja de tecnologia em um bairro da capital equatoriana, Quito, chamado La Magdalena. Os agentes responderam a uma chamada de emergência e, graças à rápida ação, conseguiram impedir o crime na loja chamada Tecnomega.





Aproximadamente seis indivíduos com armas de fogo entraram no estabelecimento com o suposto objetivo de cometer um roubo. Além dos quatro suspeitos, apreendemos três armas, incluindo um mini-fuzil de fabricação caseira. Também recuperamos várias munições e diversos itens eletrônicos.”

Imagens exibidas pela televisão local mostram o ex-meia de 45 anos algemado diante da loja sendo agredido por uma multidão de transeuntes, que o atingiram com chutes e socos na cabeça. Policiais fortemente armados precisaram intervir para protegê-lo até levá-lo à viatura. Em outro vídeo, ele aparece sendo retirado do carro que dirigia, apontado como o veículo de fuga.

De acordo com as autoridades, Lara conduzia o automóvel utilizado na tentativa de assalto. O coronel Pablo Lastra informou ainda que cabe agora ao Ministério Público decidir sobre a apresentação formal de acusações, enquanto a polícia investiga o grau de participação de cada detido. Entre os quatro presos, o ex-jogador é o único sem antecedentes criminais.

Cristian Lara teve destaque no futebol equatoriano, sendo considerado por anos uma das maiores promessas do país. Ele disputou a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, torneio em que foi o jogador mais baixo, com 1,62m. Ao longo da carreira, atuou principalmente pelo Deportivo El Nacional e também jogou em clubes do Catar, da Colômbia e do México.

Pela seleção do Equador, fez 28 partidas desde a estreia em 2001 e participou da campanha das eliminatórias para o Mundial de 2006, quando marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre a Argentina. A carreira profissional foi encerrada em 2018.

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