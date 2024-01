Ex-jogadora ucraniana é morta junto da mãe durante bombardeio em Kiev

A- A+

A ex-jogadora de futebol Viktoriya Kotlyarova, de 27 anos, morreu durante um “bombardeio inimigo” em Kiev, capital da Ucrânia. Em decorrência do ataque, ocorrido no dia 29 de dezembro, a mãe dela, Ludmyla, também acabou morrendo. A informação foi publicada na conta oficial da seleção feminina da Ucrânia no X (antigo Twitter).

De acordo com autoridades ucranianas, ao menos 18 pessoas foram mortas e mais de 60 ficaram feridas por 158 drones e mísseis lançados pela Rússia na madrugada daquela sexta-feira, durante um ataque que durou cerca de 18 horas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, compartilhou, em suas redes sociais, um vídeo com imagens do ataque que começou na noite desta quinta-feira e se estendeu ao longo da madrugada. De acordo com Zelensky, uma maternidade, prédios educacionais, edifícios residenciais e shoppings foram algumas das instalações atingidas pelos mísseis.

"Certamente responderemos aos ataques terroristas. E continuaremos a lutar pela segurança de todo o nosso país, de cada cidade e de cada cidadão. O terror russo deve e irá perder", disse o presidente em seu perfil no X (antigo Twitter).

Em uma publicação no Telegram, o chefe do Exército ucraniano, Valeriy Zaluzhny, anunciou que 114 dos 158 ataques russos foram interceptados. As defesas aéreas da Ucrânia abateram, ao todo, 27 drones e 87 mísseis de cruzeiro. De acordo com as informações, 44 armas ainda teriam atingido o país. Segundo Zaluzhny, este foi “o ataque aéreo mais massivo” desde o início da invasão russa. Ele afirmou que o bombardeio visou, especialmente, infraestruturas críticas, indústria e instalações militares.

Bombardeios em todo o território

Na capital Kiev, foram ouvidas várias explosões e o presidente da câmara, Vitali Klitschko, pediu à população que procurasse abrigo. A agência estatal russa Tass noticiou que um dos alvos na cidade foi uma fábrica de equipamentos para a aviação militar, localizada perto da estação de uma estação de metrô.

Pelo menos três pessoas também ficaram feridas num ataque em Konotop, na região de Soumy, no nordeste da Ucrânia, onde um bloco de apartamentos foi atingido, de acordo com a administração militar local. Três drones iranianos Shahed foram destruídos no local, acrescentou o Exército.

