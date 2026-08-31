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Operação Ex-lateral de Sport e Náutico acredita ser alvo de operação por "amizade com um dos investigados" Mandados são cumpridos na casa do atleta e no CT do clube em ação da Polícia Civil contra organização criminosa

O Vila Nova se manifestou após o atleta Hayner ter sido alvo de operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa de atuação interestadual na manhã desta segunda-feira, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do jogador e no Centro de Treinamento Vila do Tigre, exclusivamente em seu armário pessoal.

Segundo nota do clube goiano, o atleta afirma não ter qualquer envolvimento com atividades ilícitas e diz ser algo da medida judicial "em razão de uma amizade de infância com um dos investigados".

— Segundo relato do próprio atleta, não há qualquer envolvimento de sua parte com atividades ilícitas. Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas, que é oriundo da mesma comunidade onde o jogador cresceu, no Espírito Santo, local também relacionado a outros atletas que foram alvo da operação — diz a nota do Vila Nova.

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