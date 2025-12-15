A- A+

Luto Ex-lutador de MMA Gerônimo Mondragon é encontrado morto em rio no Amazonas Corpo do atleta foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira

Gerônimo "Mondragon" dos Santos, ex-lutador de MMA e de UFC, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (15).



O corpo do atleta, de 45 anos, foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no Rio Negro, no munícipio de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Ele estava desaparecido desde sábado (13), após mergulhar em uma praia da região e não retornar mais para a superfície.

Conhecido como Mondragon, o ex-lutador ocupava o cargo de subsecretário da Segurança Pública do munícipio. A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira confirmou a morte do atleta e emitiu uma nota de pesar por meio do seu perfil no Instagram.

"Neste momento de dor, expressamos as nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Que Deus conceda força e conforto para superar essa grande perda", afirmou a publicação.





Gerônimo "Mondragon" ficou conhecido por participar de circuitos de MMA na categoria peso-pesado. Em abril de 2025, fez sua última luta no boxe sem luvas, onde nocauteou o russo ex-UFC Aleksei Oleinik no primeiro round.

