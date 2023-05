A- A+

LUTO Ex-lutador do UFC, Felipe Cabocão morre após ser atropelado por ônibus no Rio de Janeiro

Felipe “Cabocão” Colares, ex-lutador do UFC, morreu na última segunda-feira (1º) após ser atropelado por um ônibus na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O atleta voltava de um treino quando foi vítima do veículo e chegou a ser levado pelo Corpo de Bombeiros, mas, ainda no trajeto do local ao hospital, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Felipe Cabocão, natural de Macapá-AP, tinha 29 anos e deixa esposa e um filho de seis meses. O atleta treinava na equipe Team Nogueira. Após ter começado sua carreira no North Extreme Cagefighting em 2013, chamou a atenção por sua participação no UFC em 2017, quando foi campeão do peso-pena do Jungle Fight.

Na carreira, acumulou um cartel de 11 vitórias e quatro derrotas no MMA. Além do título em 2017, participou ainda de mais seis lutas entre 2019 e 2022. Recentemente, Cabocão havia estreado com vitória no evento europeu Ares FC e vivia a expectativa de disputar o cinturão ainda em 2023.

