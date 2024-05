A- A+

FUTEBOL Ex-Luva de Ouro "reaparece" na 5ª divisão do futebol inglês Com oito títulos na carreira, ex-goleiro da elite do futebol amarga desinteresse em janela de transferências

Ele desapareceu do radar. O clássico entre os Manchester, pela final da FA Cup de 2023, foi o último jogo de David de Gea no futebol profissional. Foi o lendário e renovado estádio de Wembley o palco do último ato: a derrota do United por 2 a 1 para o City, no dia 3 de junho do ano passado, quando o espanhol fez, sem saber, suas últimas defesas na elite do futebol mundial. O técnico Erik Ten Hag não aprovou a renovação do vínculo, que durou 12 temporadas, porque a prioridade do holandês era o camaronês André Onana, melhor jogador com os pés.

Dois mercados de transferências se passaram desde que De Gea ficou livre para negociar com um novo clube. Apesar dos tempos de glória com os Red Devils, o espanhol parece ter se tornado um fantasma: algumas consultas não resultaram em apertos de mão e ele foi reaparecer em público numa sessão de treinos do Altrincham FC, da quinta divisão do futebol inglês.

Os dias em Old Trafford já não eram um teatro de sonhos para De Gea, sétimo jogador de futebol com mais jogos pelo United: 545. Como goleiro, ele estabeleceu o recorde de jogos sem tomar gols, 190, superando por dez o dinamarquês Peter Schmeichel. Em seu histórico, o espanhol conta com oito títulos: Premier League, Liga Europa, FA Cup, Copa da Liga duas vezes e Community Shield três vezes.

"Para sempre uma lenda do United. Obrigado por tudo. Um servidor incrível e uma pessoa extremamente especial. Desejamos-lhe todo o sucesso para o futuro", dizia a despedida do clube que, em 2011, gastou 25 milhões de euros para contratar os serviços do goleiro. Na ocasião, ele deixou o Atlético de Madrid para substituir o ídolo Edwin van der Sar na meta do United.

Milionário a ponto de ser o segundo jogador de futebol mais bem pago da Premier League na sua última temporada no United (21,95 milhões de euros), o desejo de De Gea de ser goleiro era praticamente um imperativo de família. Seu pai, José, foi jogador do Getafe nos anos 1980 e ligava para ele após cada jogo. A sua mãe, Mariví, foi um pilar na sua formação: acompanhou David quando, aos 13 anos, ele ingressou nas divisões inferiores do Atlético de Madrid.

O crescimento era seu calcanhar de Aquiles e, na adolescência, ele ficou seis meses sem tratamento para se recuperar de dores no joelho. De Gea, com 1,92 metro de altura, foi uma aposta arriscada, mas depois se mostrou um negócio brilhante para o Atlético. Com a Espanha e ainda jovem, conquistou a Eurocopa pelas seleções Sub-17 e Sub-21. Em sua primeira temporada na liga espanhola, recebeu o Prêmio de Jogador Revelação e ganhou o primeiro título ao vencer a Supercopa Europeia contra a Inter.





Reza a lenda que Sir Alex Fergusson só perdeu dois jogos do Manchester United: em 2000, para o casamento do filho, e no dia em que foi assistir pessoalmente a De Gea, num jogo do Atlético Madrid contra o Valencia. Foi o suficiente para endossar a contratação do United.

O Real Madrid também o procurou. Foi De Gea o escolhido para substituir Iker Casillas. Os contratos foram acertados, mas, num gesto malicioso, o Manchester United enviou os documentos com apenas um minuto faltando para o prazo de envio à Liga. A transferência ruiu.

De Gea também sofreu momentos de tensão fora do futebol: uma testemunha incriminou-o, juntamente com os jogadores de futebol Iker Munian e Isco, num caso de abuso sexual em que esteve envolvido o produtor Ignacio Allende Fernández. A investigação absolveu os três jogadores.

Naquela época, o goleiro mantinha um relacionamento amoroso com a cantora Edurne, com quem se casou no dia 1º de julho de 2023 em Menorca. Nesse mesmo dia, o Manchester United comunicou que ele não faria mais parte do plantel.

Betis, Inter Miami, Al Nassr, Al Shabab, Al Hilal e Al Ittihad e Nottingham Forest: é longa a lista de clubes aos quais De Gea foi vinculado nos dois últimos mercados de transferências. Mas o espanhol, que se aventura nos eSports com a sua própria equipe, ao lado de Jaime Mata e Bruno Fernandes, reapareceu em campo de treino no modesto Altrincham FC, nos arredores de Manchester.

O futuro do goleiro que recebeu a Luva de Ouro da Premier League há um ano permanece um mistério.

Veja também

ÍDOLO Ayrton Senna: Adriane Galisteu revela os três maiores sonhos que o piloto não conseguiu realizar