Ex-médico condenado por agressão sexual a ginastas é esfaqueado em prisão nos EUA

A- A+

O ex-médico da equipe de ginástica dos Estados Unidos, condenado por agressão sexual em 2018, foi esfaqueado durante uma briga em uma prisão da Flórida, no último domingo (9). Larry Nassar está internado em condição estável, confirmou um representante da unidade prisional à AFP nesta segunda-feira (10).

Nassar foi esfaqueado seis vezes no peito, duas vezes no pescoço e outras duas nas costas, de acordo com Joe Rojas, presidente do Local 506, sindicato dos funcionários da penitenciária Coleman II, no centro da Flórida.

Os funcionários da prisão confirmaram a Rojas o ataque contra o ex-médico e sua transferência para um hospital.

O Departamento Penitenciário Federal informou, por sua vez, que um detento foi atacado na tarde de domingo na prisão de segurança máxima Coleman II e que a equipe médica da unidade agiu rapidamente, no entanto, não identificou as pessoas envolvidas.

Nassar foi condenado a décadas de prisão em 2017 e em 2018, por agressões sexuais contra mais de 250 ginastas, em sua maioria menores de idade.

Durante seu julgamento, ele admitiu ter assediado sexualmente atletas enquanto trabalhava na Federação de Ginástica dos Estados Unidos, na Universidade Estadual do Michigan e em Lansing, no mesmo estado.

Entre as vítimas estão as vencedoras do ouro olímpico Simone Biles, Aly Raisman e McKayla Maroney, que testemunharam contra Nassar em setembro de 2021, durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos.

Em 2021, as vítimas do ex-médico chegaram a um acordo de US$ 380 milhões (cerca de R$ 1,85 bilhão, na cotação atual) com a Federação de Ginástica dos EUA, um dos maiores já registrados para vítimas abusadas sexualmente.

Já a Universidade Estadual do Michigan concordou em pagar US$ 500 milhões (em torno de R$ 2,4 bilhão) para centenas de vítimas de Nassar em 2018.

Veja também

Futebol Sem Jorginho na Série B, rendimento do Sport cai para 41%