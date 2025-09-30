Ex-mesatenista Hugo Hoyama recebe alta após fazer cirurgia no coração

A- A+

Leia também

• Maranhão ganhará primeiro ginásio paradesportivo do Nordeste em 2026

• Atletas do Vale do São Francisco garantem vaga no Mundial de Triathlon em Abu Dhabi 2026

• Campeonato Brasileiro de Parasurfe será disputado em Pernambuco pela terceira vez

O ex-mesatenista Hugo Hoyama anunciou, nesta terça-feira (30), que está em casa após realizar uma cirurgia no coração no dia 22 de setembro. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, Hugo sofreu um infarto agudo do miocárdio.

“Muito obrigado a todos que me enviaram mensagens, desejaram força e estiveram ao meu lado nesse período. Cada palavra fez diferença. Já estou em casa! Agradeço, primeiramente, a Deus. À minha família, que esteve comigo em todos os momentos. Vocês são a razão da minha existência”, declarou Hugo Hoyama em mensagem publicada em seu perfil nas redes sociais.

No dia 22 de setembro, o ex-mesatenista foi submetido a uma cirurgia de revascularização, procedimento que abre novos caminhos, por meio de enxertos, para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas.

Hugo Hoyama é o segundo maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos e recordista do tênis de mesa brasileiro na competição. São 15 idas ao pódio, sendo dez no topo. Além disso, participou de oito Olimpíadas, entre 1992 (Barcelona, na Espanha) e 2021 (Tóquio, no Japão), sendo seis como atleta e duas - uma delas, a do Rio de Janeiro, em 2016 - como técnico da seleção feminina da modalidade.

Veja também