Futebol Internacional Ex-Milan e Atlético de Madrid, Kalinic acerta contrato no valor de um euro com Hajduk Split-CRO Atacante estava sem clube desde junho de 2023, quando havia saído do mesmo Hajduk Split

Atualmente com 35 anos e longe do auge em que viveu na carreira nos tempos de Milan e Atlético de Madrid, o croata Nikola Kalinic estava sem contrato há mais de seis meses, quando não havia renovado com o Hadjuk Split, tradicional clube da Croácia. Acontece que nesta quarta-feira (03), o atacante acertou um novo contrato com seu antigo time, com um acordo salarial de apenas €1 (um euro).

A informação do acerto foi revelada pelo jornalista Fabrizio Romano. Segundo o italiano, Kalinic chega ao Hadjuk por um contrato de cinco meses, até o fim da temporada europeia. Para o diretor do clube croata, Mindaugas Nikolicius, o acerto foi dado de maneira rápida e fácil.

"Esse foi o acerto mais fácil em meus três anos no Hajduk. Sim, é um salário de um Euro por Kalinic, ele está voltando por puro amor. Kalinic tem apenas um objetivo: ajudar o Hajduk a vencer o título croata depois de 19 anos", disse Nikolicius.

Uma das mais tradicionais equipes da Croácia e segundo clube com mais títulos no país, o Hajduk Split não vence o Campeonato Croata desde a temporada 2004-2005. A equipe de Split, cidade no Sul da Croácia, conquistou nove títulos enquanto o país fez parte da antiga Iugoslávia e mais seis desde a independêcia em 1991.

Na atual temporada, o Hajduk está na primeira colocação com 41 pontos. Em seguida estão o Rijeka com 35 e o Dinamo de Zagreb, maior campeão do Campeonato Croata e maior rival do Hajduk, com 34 pontos - e dois jogos a menos.

A disputa da Liga é dividida em quatro turnos. As dez equipes jogam duas vezes em casa e duas vezes fora entre eles. Neste momento, o torneio está na parada de inverno e tem volta prevista para o dia 23 de janeiro. O Hajduk volta apenas no dia 28 de janeiro, diante do vice-líder Rijeka, em casa.

