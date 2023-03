Ex-mulher de Daniel Alves fala pela primeira vez após anunciar separação: "Não vou julgar"

A- A+

Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, falou pela primeira vez com a imprensa espanhola após anunciar sua separação com o jogador de 39 anos. A modelo conversou por telefone com a jornalista Leticia Requejo, do El Programa de Ana Rosa, da emissora da TV Telecinco, e esclareceu alguns questionamentos sobre o brasileiro.

De princípio, Joana foi questionada sobre a última visita que fez na prisão ao jogador, cinco dias após a divulgação da carta, em tom de despedida, que o brasileiro escreveu para a ex-esposa. A modelo, então, revelou que o motivo da visita não teve relação com dinheiro e nem separação de bens.

"Estou a seguir em frente. Sempre que posso vou vê-lo para saber como ele está, como ele está e saber dele. É uma situação muito complicada. Não temos que falar nada de dinheiro porque Dani e eu temos separação de bens, não temos nada em comum" afirmou Joana.

Eles se conheceram em 2015 e se casaram dois anos depois, em cerimônia secreta em Ibiza, uma ilha na Espanha. Embora tenha encerrado a união, Joana Sanz esclareceu que não irá julgar Daniel Alves por seus atos, já que para isso que serve a justiça. O brasileiro foi acusado de estupro por uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona.

"Não vou julgá-lo, é para isso que serve a justiça" disse.

Na manhã desta terça-feira, Joana publicou em suas redes sociais uma imagem de quando foi à Dubai para participar de um evento de lançamento de uma clínica de estética na cidade e decidiu estender a viagem para fugir um pouco do inverno europeu. Na legenda da foto, a modelo escreveu: "Ela é um ser genuíno".

Joana Sanz vive um momento turbulento em sua vida desde o fim do ano passado. A modelo perdeu sua mãe, sua cachorrinha, a buldogue Coco, e viu o jogador ir preso por uma denúncia de agressão sexual. No entanto, ela tenta reconstruir sua vida enquanto o marido segue preso em Barcelona.

Daniel Alves segue preso em Barcelona, desde o dia 20 de janeiro, e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

