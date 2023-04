A- A+

CASO DANIEL ALVES Ex-mulher de Daniel Alves nega que tenha feito acordo com jogador para adiar divórcio: "Mentira" Joana Sanz também afirma que não está recebendo dinheiro do brasileiro e que ele se recusa a aceitar o processo de separação

Mais uma vez Joana Sanz precisou vir a público para colocar os pingos nos is no caso Daniel Alves. Recentemente, a mídia espanhola informou que o jogador teria feito um acordo com a modelo espanhola para que ela adiasse o divórcio. Contudo, Joana usou as redes sociais para negar o fato e explicar o verdadeiro motivo pelo qual o processo está demorando.

— É mentira. Não há acordo. Sim, estamos em processo de divórcio, que ele está recusando e isso complica tudo. E não, não estou recebendo dinheiro. Não entendo a necessidade de inventar notícias — disse Joana Sanz nas redes sociais.

A modelo anunciou a separação com Daniel Alves nas redes sociais em meados de março e, segundo a imprensa da Espanha, Joana estaria procurando um novo local para morar, desta vez em Paris, deixando o imóvel no qual morava com o brasileiro, antes de ele ser preso no dia 20 de janeiro acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona no final do ano passado. Na noite da última sexta-feira, inclusive, ela fez uma publicação nas redes sociais com uma série de caixas organizadas, como em uma mudança, acompanhadas da legenda "Encerrando etapas".



Daniel Alves prestou novo depoimento na semana passada e afirmou que a relação sexual com a sua acusadora foi consensual. De acordo com a imprensa espanhola, o brasileiro enfatizou que é "respeitoso" na relação com as mulheres e não toma a iniciativa se não perceber "tensão sexual" e uma clara predisposição. E que ao verificar uma "química", teria proposto à jovem que os dois fossem para um local mais reservado.

Questionado sobre o teor da denúncia da jovem, Daniel Alves diz que tem pensado a respeito desde o dia em que foi preso. Ele disse acreditar que a vítima se sentiu "ofendida ou irritada" pelo fato dele ter pedido para saírem separados e discretos, e também porque não foi atencioso ou carinhoso com ela.

As novas declarações de Daniel Alves contradizem a versão da vítima e as evidências coletadas pela polícia. A jovem foi atendida por uma ambulância chamada pela boate Sutton, e transferida para o Hospital Clínic, referência em atendimentos a vítimas de abusos sexuais. Lá, ela passou por um exame médico. O relatório diz que ela sofreu ferimentos leves compatíveis com a "luta" que teria travado com o jogador de futebol para não se sujeitar ao ato sexual.

Veja também

Náutico Eduardo cita lado polivalente em chegada ao Náutico e vê clube como favorito na Série C