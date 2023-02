Ex-mulher de jogador tcheco que se assumiu gay elogia atitude: 'muito orgulhosa'

A- A+

Ex-mulher do meio-campista do Sparta Praga, Jakub Jankto, Markéta Ottomanská foi às redes sociais elogiar a atitude do jogador, que assumiu sua homossexualidade, com quem teve um relacionamento que gerou um filho ao casal. Em publicações em suas redes sociais, ela afirmou que o “importante agora é que ele esteja seguro e feliz”, reiterando ter certeza que ele “vai se sentir aliviado”.

“Estou muito orgulhosa por ele ter conseguido reunir forças para ir a público. É o primeiro futebolista em atividade que faz isso. Os que o admitem isso são fortes, [enquanto] todos os outros guardam segredo. Têm medo do que as pessoas vão dizer”, elogiou Markéta.

Nascido na República Tcheca, Jankto publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (13), assumindo sua homossexualidade. No emocionante relato, o jogador diz que quer viver sua liberdade sem precisar se esconder.

A mensagem de Jankto foi de forma clara, direta e de uma pessoa livre que quer dar um passo adiante em um mundo do futebol onde até agora poucos quebraram o silêncio sobre o assunto. Sua ex-mulher, porém, explicou, em sua publicação, que pretende evitar o assunto daqui para frente, para evitar que o assunto possa causar algum problema ao filho.

“Prefiro ficar fora disso, nem que seja para o nosso filho, que ele vai ter que crescer com isso. É apenas a história de Jakub, sua confissão. Quando Jakub me contou, ele também me deu grande liberdade. O importante agora é que ele esteja seguro e feliz. Tenho certeza que você vai se sentir aliviado e nada vai te corroer por dentro”, relatou.

Jankto foi revelado pela Udinese, da Itália, e teve passagens por Ascoli, Sampdoria, Getafe e atualmente está emprestado para o Sparta Praga, primeiro clube de sua infância. Após o vídeo publicado, o atual time do meio-campista de 27 anos fez questão de declarar apoio a ele.

O jogador, que sempre foi convocado para sua seleção nas categorias de base, fez parte do elenco da República Tcheca que chegou às quartas de final da Eurocopa de 2020.

