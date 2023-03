A- A+

CASO DANIEL ALVES Ex-mulher visita Daniel Alves na prisão dias após anúncio de separação nas redes Joana Sanz esteve acompanhada de Bruno, amigo do jogador, em reencontro com brasileiro

A modelo Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, que anunciou a separação duas semanas atrás, visitou o jogador de 39 anos na prisão Brians II, em Barcelona, no último domingo (26). O reencontro de ambos ocorre apenas cinco dias após a divulgação da carta, em tom de despedida, que o brasileiro escreveu para a ex-esposa.

Segundo a revista Hola!, a modelo de 29 anos já visitou Daniel Alves em várias ocasiões desde o dia 20 de janeiro, quando o jogador foi preso. Mas em algumas oportunidades, não conseguiram se ver. Desta vez, eles ficaram frente a frente e conversaram através do vidro por cerca de cinquenta minutos. Após sair da visita, Joana foi questionada pela imprensa, mas ela evitou fazer qualquer tipo de declaração.

Joana estava acompanhada de Bruno, amigo íntimo de Dani Alves, mas o motivo da visita ainda é desconhecido. A real é que a presença de Joana, após o anúncio da separação, foi uma grande surpresa para a imprensa espanhola.

Joana postou em seu Instagram uma carta escrita à mão, onde diz que ama e sempre amará o marido, mas afirma que está encerrando uma etapa de sua vida que começou no dia 18 de maio de 2015, data em que os dois começaram a namorar. Eles se casaram em 2017, em cerimônia secreta em Ibiza, uma ilha na Espanha.

Daniel Alves está preso desde de janeiro em Barcelona e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

