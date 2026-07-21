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Polêmica Ex-namorada acusa Olise de nunca ter visto filha de 1 anos e 8 meses após reconhecer paternidade Mulher afirma ao jornal alemão Bild que atacante do Bayern de Munique reconheceu a criança por teste de DNA, mas mantém contato apenas por meio de advogados; jogador ainda não se pronunciou

O atacante Michael Olise, do Bayern de Munique e da seleção francesa, foi acusado pela ex-namorada Fatima Zaunbrecher de nunca ter tido contato com a filha de ambos, Aliyah Nur, de 20 meses.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, a mulher afirmou que o jogador reconheceu legalmente a paternidade após um teste oficial de DNA, mas que, desde então, toda a comunicação ocorre exclusivamente por meio de advogados.

Segundo Fatima, o relacionamento entre os dois começou em 2022, após um contato pelas redes sociais, e durou cerca de dois anos à distância. Ela contou que a separação aconteceu pouco antes de descobrir que estava grávida.

A alemã afirmou que Olise jamais conheceu a filha pessoalmente e criticou a postura do atleta.

— Choca-me e magoa-me profundamente o facto de alguém poder ser tão frio e indiferente ao seu próprio sangue — declarou ao Bild.

Além da questão familiar, Fatima revelou que trava uma disputa judicial por uma pensão alimentícia que considera adequada para a criação da criança. De acordo com ela, representantes do jogador ofereceram um valor considerado "ridículo", apesar de Olise receber, segundo estimativas, cerca de 14 milhões de euros por ano no Bayern de Munique.

Até o momento, Michael Olise não se pronunciou publicamente sobre as acusações feitas pela ex-companheira. Também não houve manifestação oficial de seus representantes sobre o caso.

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