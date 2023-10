A- A+

Violência doméstica Ex-namorada de Antony irá ao Reino Unido para interrogatórios policiais O atacante brasileiro Antony voltou ao time titular para o confronto da Liga dos Campeões com o Galatasaray, na terça-feira (3)

A ex-namorada do jogador do Manchester United, Antony, está programada para viajar para o Reino Unido e ser interrogada pela polícia na próxima semana.

Gabriela Cavallin denunciou violência doméstica contra o jogador brasileiro, alegando ter sido vítima de uma série de ataques entre junho de 2022 e maio de 2023. O jogador negou veementemente as acusações.

Cavallin, de 23 anos, irá se encontrar com a Polícia da Grande Manchester na próxima quarta-feira (11), de acordo com o Telegraph. Ela afirmou ter sido agredida por Antony em um quarto de hotel em Manchester um dia após a vitória do United por 2x1 sobre o Manchester City, em 14 de janeiro.

Além da investigação no Reino Unido, a Polícia Civil de São Paulo está apurando as alegações de agressão em 1º de junho do ano passado, quando Cavallin alega que Antony tentou expulsá-la de um carro em movimento enquanto estava grávida.

Antony tem colaborado com as autoridades do Reino Unido e do Brasil, sem ter sido preso ou detido. Ele assegura possuir evidências que o inocentam..

O ex-jogador do Ajax foi afastado da titularidade no mês passado devido às acusações e foi dispensado da seleção brasileira. No entanto, seu clube o liberou para retornar aos treinos, e ele participou como reserva na derrota para o Galatasaray pela Liga dos Campeões na última terça-feira (3).

A decisão de reintegrá-lo foi tomada após sua entrevista voluntária com a Polícia da Grande Manchester, defendida por Erik ten Hag, treinador do clube.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Jornal espanhol chama Vinicius Júnior de "Pinóquio" após depoimento sobre caso de racismo