MUNDO Ex-namorada se pronuncia após biatleta norueguês confessar infidelidade ao vivo nos Jogos de Inverno Sturla Holm Laegreid revelou traição em entrevista após conquistar bronze no biatlo; declaração provocou reação pública e críticas de ex-atleta

Um dia após a inesperada confissão do biatleta norueguês Sturla Holm Laegreid sobre uma infidelidade conjugal, feita logo depois da conquista de uma medalha de bronze olímpica, sua ex-namorada se pronunciou e disse que era “difícil perdoá-lo”.

O atleta terminou em terceiro lugar na prova de 20 km do biatlo, disputada na terça-feira em Antholz, no norte da Itália. Em entrevista ao vivo à emissora norueguesa NRK, declarou estar emocionalmente abalado por um recente rompimento amoroso, motivado por uma traição cometida por ele.

"Há alguém que, talvez, não esteja diante da televisão hoje. Há seis meses conheci o amor da minha vida, a mais bonita e a melhor pessoa do mundo. E há três meses cometi o maior erro da minha vida, sendo-lhe infiel", disse o biatleta de 28 anos.





Na quarta-feira, a ex-namorada, cuja identidade não foi divulgada, reagiu em declarações ao jornal norueguês Verdens Gang (VG).

“É difícil perdoá-lo. Mesmo que ele tenha feito uma declaração de amor diante de todo o planeta”, escreveu a mulher em mensagem de texto enviada ao veículo.

“Não escolhi estar nessa posição e é doloroso para mim me encontrar nela”, acrescentou.

A prova de terça-feira teve vitória da Noruega, com medalha de ouro conquistada por Johan-Olav Botn.

Laegreid afirmou desejar “não ter estragado o dia de Johan” com a confissão pública.

“Talvez tenha sido muito egoísta da minha parte conceder essa entrevista. Realmente, não estou aqui mentalmente”, declarou aos jornalistas.

Ex-astro do biatlo norueguês, Johannes Thingnes Boe avaliou que as palavras de Laegreid sobre a infidelidade vieram “em um mau momento e em um mau lugar”.

