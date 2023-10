Ex-Náutico, Dado Cavalcanti assume como técnico da Portuguesa

A- A+

A Portuguesa oficializou, nesta quinta-feira (26), a contratação de Dado Cavalcanti, de 42 anos, como seu novo técnico. O treinador já viajou para São Paulo e teve seus primeiros contatos com o elenco. Ele assume o cargo deixado por Leandro Zago, após a eliminação nas quartas de final da Copa Paulista deste ano. O profissional já teve três passagens pelo Náutico.

Junto com Dado Cavalcanti, também chega à Lusa o auxiliar técnico Pedro Gama, que traz consigo a experiência de ter trabalhado no Palmeiras, Athletico, Fluminense, Ponte Preta, Sport e América-MG.



A Lusa também confirmou a chegada do auxiliar técnico Pedro Gama, que já trabalhou em clubes como Sport, Fluminense, Palmeiras, Athletico, América-MG e Ponte Preta. Dado, que estava sem clube desde sua passagem pelo América-RN, chega à Portuguesa com um currículo que inclui dois títulos da Copa Verde com o Paysandu em 2016 e 2018, além da conquista da Copa do Nordeste em 2021 sob o comando do Bahia. O técnico também atuou como auxiliar rotativo de Fernando Diniz na Seleção Brasileira, com quem cultiva uma amizade antiga.

As passagem de Dado Cavalcanti pelo Náutico

A primeira aparição do técnico nos Aflitos foi em 2014, quando o Timbu terminou na 13ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Dado assumiu em agosto e foi demitido em dezembro, atuando em 23 partidas, sendo nove vitórias, cinco empate e dez derrotas, somando uma média de 1,39 ponto por jogo.

A sua segunda passagem foi a mais curta, entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, atuando em apenas sete partidas pela Série B, acumulando duas vitórias, um empate e quatro derrotas. No final de 2017, o Náutico foi rebaixado para a série C na última colocação.

A sua última passagem, entre agosto de 2022 e maio de 2023, foi a mais duradoura. O Náutico foi rebaixado para a Série C em 2022, sob o comando do técnico. Dado esteve à frente do Timbu em 42 jogos, quando acumulou 16 vitórias, sete empates e 19 derrotas, culminando em uma média de 1,33 ponto por partidas.

Dado Cavalcanti inicia sua jornada na Portuguesa em 2024, enquanto o clube se prepara para o Campeonato Paulista.

