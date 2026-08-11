Ex-Náutico, Dodô se pronuncia pela primeira vez após saída polêmica do clube: "Sempre fui sincero"

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Em meio à conturbada e polêmica saída do Náutico rumo ao Jeonbuk, da Coreia do Sul, o meia Dodô utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso pela primeira vez, na manhã desta terça-feira (11).



O antigo camisa 10 alvirrubro, que foi oficialmente apresentado ao seu novo clube também nesta terça (11), rebateu as críticas da diretoria, expôs bastidores de negociação não concretizados e apontou atrasos salariais no Timbu.

Ausência de propostas

Um dos pontos centrais do pronunciamento do atleta foi a falta de atitude da diretoria alvirrubra em formalizar a sua permanência.



Segundo Dodô, o Náutico nunca apresentou uma proposta oficial de renovação enquanto ele vestia a camisa do clube.



"O Náutico nunca me fez uma proposta para renovar e nunca sequer iniciou essa conversa comigo. Eu procurei o clube várias vezes para falar sobre isso, inclusive por e-mail, deixando registrado o meu interesse", declarou.



Além disso, o ex-camisa 10 rebateu o discurso de que a mudança para o Jeonbuk seria um "passo ruim" para a sua carreira, citando que a diretoria desmereceu a oferta financeira mesmo enfrentando problemas contratuais internos.



"Quando surgiu a oportunidade do Jeonbuk e o Náutico tomou conhecimento do meu interesse em aceitar, passaram a desmerecer a proposta e a dizer à imprensa que era uma oportunidade ruim, mesmo com os salários do clube atrasados", contou.



Decepção com os bastidores do elenco

Outro trecho da nota divulgada pelo meia expõe um desentendimento de bastidor com o grupo de jogadores. Dodô revelou sua chateação com declarações públicas que contrastaram com conversas privadas.



"O que mais me deixa triste é ver algumas pessoas falando hoje coisas completamente diferentes do que falaram comigo pessoalmente. Inclusive, alguns dos atletas que conversaram para que eu voltasse aos treinos, me incentivaram à sair", explicou.

Dodô teve uma saída conturbada da equipe alvirrubra. Foto: Rafael Vieira / CNC

Sobre a disputa jurídica que selou sua saída, o atleta ressaltou que a rescisão se deu de forma legal através dos órgãos competentes da CBF e que a responsabilidade em resolver a situação pendente também partiu do Coimbra-MG, clube detentor de seus direitos econômicos.



"Tudo foi tratado pelos caminhos oficiais. A CNRD analisou o caso, o Náutico teve a oportunidade de se manifestar e, no fim, eu pude seguir minha carreira e aceitar a oportunidade de jogar no Jeonbuk", afirmou.



Apesar de toda a turbulência e do clima tenso no Esportes da Sorte Aflitos, Dodô finalizou a nota agradecendo ao clube e desejando sucesso à torcida alvirrubra na sequência do Campeonato Brasileiro.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a assessoria do clube pernambucano para entender mais detalhes do caso, mas, até o momento, não obteve retorno.



Confira o pronunciamento completo:

Pronunciamento de Dodô sobre sua saída conturbada do Náutico. Foto: Reprodução / Instagram

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