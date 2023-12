A- A+

Futebol Ex-Náutico e Sport, Santa Cruz anuncia contratação do zagueiro Rafael Pereira Defensor de 39 anos estava no Ituano e tem passagens pelos rivais pernambucanos

O Santa Cruz anunciou neste domingo (10) a contratação do zagueiro Rafael Pereira, de 39 anos. O jogador estava no Ituano e vem para reforçar o clube na temporada 2024, nas disputas do Campeonato Pernambucano e da pré-Copa do Nordeste.



Não será a primeira vez que Rafael jogará em Pernambuco. Em 2013, o defensor jogou pelo Sport, disputando nove partidas. Entre 2015 e 2016, a passagem foi pelo Náutico. Ao todo, foram 57 jogos e sete gols marcados.





Rafael também coleciona passagens por Avaí, Ceará, Juventude, Criciúma, Chapecoense, além de ter atuado no futebol romeno.

Rafael Pereira chega para ser a referência da zaga na temporada 2024. O experiente zagueiro de 39 anos vem de duas temporadas sólidas no Ituano, jogando o Campeonato Paulista, Série B e a Copa do Brasil, atuando em 80 partidas. Com uma sólida carreira que inclui passagens por… pic.twitter.com/sMNqWIi1tu — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 10, 2023

Veja também

Futebol Santa Cruz contrata atacante João Diogo